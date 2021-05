Kaire Keero: Jõhvi võimu propaganda: valed, demagoogia ja eneseupitamine

Ühel fotol seisab vallavanem Konrad ämbritäie roosidega. Nagu lugeda võib, on see tema enda initsiatiiv naistele naistepäeval lilli kinkida. No ta kohe ongi selline hea inimene! Et keegi selles ei kahtleks, on pildi allkirjaks "Fotofakt".

Abivallavanem Evelyn Danilov tsiteerib Konfutsiust. "Juhtimine on parandamine. Millegi paremaks muutmine. Ja just sellega me päevast päeva tegeleme." Sekka ka oma mõtteid: "Elu on mind hästi õpetanud. Õpetanud võitlema, õpetanud ellu jääma ja − kõige olulisem − õpetanud head tegema ja endast kaugemale nägema. Oskus mõista ja aidata, oskus ohverdada enda isiklikku aega. Oskus hoolida ja muretseda võõra pärast."

Kas minu kui Jõhvi maksumaksja käest on keegi küsinud, kas ma tahan teie propaganda oma taskust kinni maksta? 149

Volikogu esimees Aleksei Naumkin postitab Facebookis venekeelse üleskutse "Teeme koos Yihvist Eesti ilusaima linna!" ja oma tähelepaneku "Hurraa, Jõhvi valla territoorium on kõige puhtam Eestis!" (mis siis sellest, et Jõhvi parki koristavad kaitseväelased). Mitmel korral algavad tema postitused vallaelanikele lootustandva sõnumiga: "Все будет хорошо!" ("Kõik läheb hästi!")

Juhtub, et vallajuhtidel tuleb rääkida ka negatiivsest. See ei valmista meie "sõpradele" mingeid raskusi. Nemad pole ju milleski süüdi! Nemad on ohvrid, neid kiusatakse pidevalt! Vastased (loe: vaenlased) on pahatahtlikud ega saa asjadest õigesti aru. Loomulikult ei võrrelnud avalike suhete nõunik Jõhvit pommiauguga. Loomulikult ei saanud eelmised vallaasutuste juhid ja töötajad oma tööga hakkama! Isegi töövaidluskomisjon ja kohus suhtuvad Jõhvi valda ebaõiglaselt ja eelarvamusega. On ainult üks ja ainus tõde ning tõe monopol on vallajuhtide käes!

Teate, mul on teile uudis: mul on sellest kõrini!

Teie tegevus meenutab mulle kunagise teatri NO99 poliitilist projekti "Ühtne Eesti suurkogu". Sealsel etendusel peetud kõnes päästis näitleja Andres Mähar valla kogu allasurutud raevu, põlguse ja pettumuse kõige poliitilise vastu. Minagi tahaks Mähari kombel sinimustvalge lipuga katusel seista ja karjuda: "MINGE…, JÕHVI VALLAJUHID!"

Sest öelge, vallavanem Jüri Konrad, mis tolku teist Jõhvile on olnud? Mida peale eneseimetluse olete tegelikult Jõhvi heaks korda saatnud? Kas arvate, et olete sama kõva poliitik kui Jürgen Ligi, kellega sarnaselt te pärast koroonasüsti palja ülakehaga meedias poseerisite? Kas varsti võtate tema eeskujul ka tagumiku paljaks, valimised ju tulemas?

Abivallavanem Evelyn Danilov, olete endast meedias loonud kuvandi kui ema Teresast, kes on oma elu pühendanud vaeste ja haigete teenimisele. Tegelikult valetate, nii et suu suitseb. Jõhvi keskraamatukogu loos eksitate avalikkust pidevalt valeinfoga.