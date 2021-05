Sillamäe asub kultuurikeskuse parklat ja haljasala renoveerima

Rekonstrueerimiseks valmistudes võeti Sillamäe kultuurikeskuse juures maha kümneid puid. Ehkki paljudes linlastes tekitab see pahameelt, on see linnaametnike sõnul vajalik, et kultuurikeskuse ümbrusesse jäävast territooriumist suve lõpuks veel üks värskete meretuulte linna kena nurgake saaks.

Sillamäel elav Natalja Borissova on eelseisvate muutuste üle väga rõõmus. Tema sõnul on kultuurikeskuse juures maha võetud tõepoolest vaid vanad puud − mitte kuigi palju, rohkem on eemaldatud kaootiliselt vohama hakanud põõsapuhmaid.

"Eks kõik uus hirmuta natuke, kuid uuendama peab ikka. Oma aias teeme ju sedasama: vanad taimed kisume välja ja asemele istutame uued. Pahandavad vaid konservatiivid, kes tahavad, et kõik jääks nii, nagu oli enne. Aga elu läheb edasi ning kui see liigub paremuse suunas, siis tuleb pakutavad võimalused ära kasutada. Arutasime seda asja kolleegidega kultuurikeskuses ning kõik nad on nõus, et eelseisvad muutused on teretulnud. Meie meelest saaks uut parklat kasutada ka mitmesuguste ürituste läbiviimiseks."

Pilk minevikku

Sillamäe linnamajanduse osakonna juhataja Juri Petrenko sõnul valmis renoveerimisprojekt möödunud aasta augustis ning pärast selle elluviimist suureneb parkimisala neli korda. Renoveeritud parklas on ette nähtud kaks kohta bussidele ja 25 kohta autodele ning jalgrattaparkla ning vajaduse korral saab parkimiskohtade arvu ka suurendada.

Nõnda hakkavad välja nägema uuenenud väljak ja haljasala. FOTO: Sillamäe Linnavalitsus

"Projekt võtab arvesse säilinud hoonete ja neoklassitsistliku arhitektuuristiili elementide unikaalsust. Projekteerijad kasutasid arhiivimaterjale, tänu sellele taasluuakse valgustuspostid, pingid ja lillevaasid 1940.-1950. aastate stiilis. Alguses, kaks aastat tagasi, oli kavas hõlmata ka kultuurikeskuse peasissekäigu vastas olev roheala, kuid see idee tuli paremate aegade saabumiseni ootele jätta. Raha ei jagunud isegi endise autahvli taastamiseks, praegu paikneb sellel mastaapsel konstruktsioonil linna kaart."

Petrenko sõnul küpses parkla rekonstrueerimise mõte juba ammu, kuna praegu on parkimisplats nutuses seisukorras ning seal hakkas juba ka kitsaks jääma − kultuurikeskuses käivad ju nii sillamäelased kui ka piirkonna teiste linnade elanikud. Peale selle toimusid varasematel aastatel kultuurikeskuse juures rahvarohked üritused ning rongkäigud kulgesid muu hulgas ka mööda Kesktänavat, mis tuli pidustuste ajaks sulgeda. Pärast seda, kui tänav möödunud aastal rekonstrueeriti ja uus ristmik rajati, muutus see aga keeruliseks, seetõttu hakatakse selliste ürituste läbiviimiseks nüüd senisest rohkem kasutama parkimisplatsi ja selle kõrval olevat haljasala.

Jalakäijate alale rajatakse uued kõnniteed ja -rajad. Uute puude, põõsaste ja lillede istutamisel eelistatakse 1940. aastatel kasutatud taimesorte ja -liike. Maha võetud puude asemele istutatakse teistesse kohtadesse uued.

Ainult linna rahaga

Tööd teevad ära riigihanke võitnud osaühingud N&V ning Novaproff.

"Parkla alla rajatakse sademeveekanalisatsioon, mis ühendatakse Kesktänava all olevate torudega, ning paigaldatakse ka uus valgustus," loetles Petrenko. "Probleem on selles, et territooriumi rekonstrueerimise tõttu tuleb soojustrass ümber tõsta − just sellega Novaproff suvel tegelema hakkabki."

Investeeringute summa on ligikaudu 600 000 eurot, kogu raha tuleb linnaeelarvest. Tööd peavad valmis saama käesoleva aasta 1. septembriks.