Arvo Aller ise on üks väheseid EKRE poliitikuid, kes kuulub praegu Ida-Virumaal volikogusse. Jõhvi volikogusse valiti ta neli aastat tagasi mitte erakonna, vaid valimisliidu nimekirjas. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

EKRE on küsitluste põhjal tõusnud üheks populaarsemaks erakonnaks Ida-Virumaal, ent samas on erakonnal tegu, et kohalikel valimistel kõigis kaheksas omavalitsuses oma kandidaatide nimekiri välja panna.