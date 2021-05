JUHTKIRI Ainult kaubamärgiga võimu ei kukuta

Osaliselt annavad selleks hagu juurde ka erakondade küsitlused, mis näitavad, et EKRE on tõusmas Ida-Virumaal Keskerakonna kannule. Sügisel toimuvateks kohalikeks valimisteks on EKRE-le siiski veel ennatlik suurt edu ennustada.

Küsitluste puhul on oluline silmas pidada, et vastajate seas on vaid Eesti kodanikud, kohalikel valimistel saavad hääletada aga ka mittekodanikud. Teiseks erinevad küsitlusfirmade tulemused üsna oluliselt. Kui Turu-uuringute AS annab Keskerakonna ja EKRE vaheliseks skooriks toetusprotsentides 26:24, siis Norstat 38:15.

Veelgi olulisem, et toetuse avaldamine küsitluses ühe erakonna kaubamärgile ja käitumine valimiste päeval, kui ees on konkeetsete kandidaatide nimekirjad, on küllaltki erinevad asjad. Kohalikel valimistel teevad valiku peale erakondade kirjumaks ka valimisliidud. Valija hääl läheb eelkõige kohapeal tuntud inimesele.

Just nendega on aga EKRE-l kõige rohkem probleeme. Isa ja poeg Helmed on küll väga tuntud, aga nad ei tule kandideerima Narva, Jõhvi ega Lüganusele. Kohalike organisatsioonide ülesehitamisega pole EKRE seni eriti hakkama saanud ja seepärast pole imekspandav, et ka pool aastat enne valimisi ei oska nad nimetada kohalikke liidreid ega sedagi, mida nad korda saata soovivad.