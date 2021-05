Selle aasta uuenduseks on ka beginner-klassi tekitamine. See on mõeldud hobisõitjatele, kes tahavad ennast kahe tunni sõidus proovile panna. Nimetus ise tundub väga ebaõnnestunud, kuna beginner ehk algaja krossirajal kahte tundi vastu ei pea, arvavad paljud sõitjad. Tegu on pigem tugeva kesktasemega. Raske väljakutse võttis vastu Mallor Vildak, kes saavutas uues klassis teise koha. Quad Openi klassis lõpetas teise kohaga Martin Toovis.