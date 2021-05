Kas olete rahul koolivalikuga, mille teie vanemad tosin aastat tagasi tegid, ja kuidas see on mõjutanud teie eesti keele omandamist?

Noored eelistavad jääda Eestisse

Evelina Seppenen plaanib jääda Eestisse ega välista pärast õpinguid oma kodumaakonda naasmist. "Mulle väga meeldib Eesti, see on minu kodu, siin on minu pere. Tahan saada koolipsühholoogiks. Kuna koolid vajavad tugispetsialiste, siis arvan, et leian Eestis tööd."

Anastassia Alemajeva unistab arhitekti ametist ja loodab teha karjääri Eestis. "Ma siiralt armastan meie riiki. Arvan, et siin on väga tore elada."

Robert Pekin ütles, et jääb vähemasti esialgu Eestisse. "Olen abiturient ja minu prioriteet on kõrgharidus ning Eestis on see tasuta ja kvaliteetne. Tulevik näitab, mis saab edasi. Tahaksin siduda oma elu majandusega."

Daniel Lambing arvas, et Eestisse jääda on kõige lihtsam, kuna siin elavad pere, sõbrad ja inimesed, kes on alati valmis teda toetama ning aitama. "Samuti ma arvan, et minu eesti keele oskus on palju parem kui mõne teise võõrkeele oskus," rääkis noormees, kes soovib saada IT-spetsialistiks ja näeb end elamas Tallinnas.

Vladislav Magilnitski sõnul sõltub tulevane elukoht tööpakkumistest ja tasust. "Kui mulle pakutaks 20 000 eurot kusagil välismaal, siis ma läheksin. Aga Eestisse oleks muidugi mugavam jääda. Mulle meeldib siin. Kuna mul on reaalained tugevad, tahaksin teha midagi praktilist ja saada näiteks inseneriks."