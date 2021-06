Laupäeva, 5. juuni õhtul kell 18 antakse Kohtla-Järvel Prestone kaubamaja eest lähe Kohtla-Järve − Jõhvi jooksule. Finišipaika Jõhvi keskväljakul kindral Tõnissoni ausamba juurde on maad täpselt 10 kilomeetrit ja rada kulgeb mööda kergliiklusteed, kus korra tuleb maantee ületamiseks keerutada ka mööda jalakäijate silla serpentiine. 5 km rajale antakse samal ajal lähe Kukruse mõisa juurest.

Pühapäeval, 6. juunil kell 12 algab ümber Kuremäe kloostri jooks. 2,5 km pikkune rada keerutab ümber nunnakloostri, võtta tuleb ka tõus jaanitulemäele. Põhidistantsil osalejad läbivad selle ringi kolmel korral, lisaks on kavas ka 5 km ja 2,5 km jooks. Stardi- ja finišipaik on seekord Kuremäe raamatukogu juures.

Järgmisel reedel, 11. juunil toimub esimest korda Jõhvi vabadusevalvuri jooks. Jooksu korraldaja Viru vangla tähistab sel moel oma 15. sünnipäeva. Põhidistantsil, 10 km kilomeetri jooksul osalejad stardivad vangla juurest Kose suunas ja pööravad ringteelt tagasi Jõhvi poole ning tulevad seejärel kontserdimaja juurest mööda Malmi tänavat ja raudtee äärt tagasi vangla poole, tehes lõpus veel ühe ringi ümber vangla. Kavas on ka 5 km distants. Osavõtutasud lähevad heategevuseks. Tööajal kell 10 toimuva jooksu juhendis mainitakse, et sinna on oodatud avaliku sektori töötajad ja pesonaalse kutse saajad.