Lembit Kaljuvee: Eesti tulevik on fosforiit

Lahendused on siiski poliitikute kätes. Peagi on tulemas kohalike omavalitsuste valimised. See on valijatele ehk meie riigi kodanikele hea võimalus valida endale ka parem tulevik.

Valija võiks mõelda pigem nii, et valida tuleks jõulisi poliitikuid, kes suudavad midagi teha, see puudutab loomulikult ka arenguid Eesti energeetikas.

Põlevkivielektri aeg kaob nii või teisiti minevikku, põlevkivi jätkub veel 20-25 aastaks õli tootmiseks. Siis tulebki aeg kasutusele võtta fosforiit.

Mida võiks silmas pidada Ida-Virumaa valija? Ida-Virumaalt on aastakümnete jooksul maksude näol välja võetud sadu miljoneid Eesti kroone ja eurosid. Nüüd, kui Ida-Virumaa energiatööstusel on keerulised ajad, peaks riik need miljonid siia regiooni tagasi tooma.

Et Virumaa saaks jõudsalt edasi kesta, on tarvis lahendusi. Need lahendused on olemas. Need lahendused põhinevad sellel, et on olemas oskused ja oskajad inimesed. Ning kaevandamist ega maavara keemiat pole mõtet lõpetada.

Tuleviku variandina näengi, et väljaõppinud kaevurid saavad Virumaal tööd fosforiidikaevandustes ning keemikud hakkavad fosforiidi jälgedes ümber töötama haruldasi muldmetalle. Oskajad inimesed on meil olemas, seda lõhkajast mäeinsenerini ja laborandist doktorini.

Spetsialistidele on aga juba praegu tarvis saata selge sõnum, et neid ja nende oskusi läheb tarvis ka edaspidi, muidu kogu see oskusteave lihtsalt kaob minevikku ja see oleks Eestile suur kaotus.

