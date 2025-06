NÄDALA KUJU Dmitri Dmitrijev

Lüganuse vald on mitmete märkide põhjal tõusmas Ida-Virumaal võimsaks majanduspiirkonnaks. Kui tuumajaama rajamine on esialgu veel teoreetiline ja kauge teema, siis VKG biotoodete tehase rajamise ettevalmistused liiguvad edasi. Pikka aeg tühjana seisnud äripargis on alanud esimene ehitus. Õiglase ülemineku fondi toetusega peaks Kiviõlisse kerkima veel mitu suuremat ettevõtet. Samuti on kavandamisel mitu tuuleparki.