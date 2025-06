PIRET HARTMAN Ida-Virumaa ootab tegusid, mitte analüüse ega suuri sõnu

Kui ma kümmekond aastat tagasi hakkasin tööalaselt rohkem Ida-Virumaal tegutsema, sai mulle üsna kiiresti selgeks üks tõdemus. Nimelt vaatasid idavirukad altkulmu, kui räägiti, et maakonnal on tugev potentsiaal. Ja kuigi see on tõsi, väljendas see hoiak inimeste pettumust, sest nad olid väsinud riigi suurema kohalolu ootamisest.

Ida-Virumaa inimesed ootavad valitsuselt selgeid lahendusi töötuse vähendamiseks, siinse tööstuspotentsiaali nüüdisajastamiseks ja oma elujärje parandamiseks. See, kui piirdutakse vaid probleemide analüüsimisega, ei täida nende ootusi. Vaja on tegusid.

Koalitsioonilepe toob esile vajaduse analüüsida Ida- ja Kagu-Eesti regionaalseid eripärasid, kaardistada probleemid ning valida siis koostöös piirkondadega lahendused. Seda hoolimata sellest, et analüüse on tehtud sügavuti ja palju, nagu on hästi teada maakonna spetsiifilised mured ja vajadused. On ilmselge, et Ida-Virumaa on Eestis eriline piirkond, kus keerulised sotsiaal-majanduslikud väljakutsed põimuvad etnilise ja kultuurilise mitmekesisusega.