ÜKS KÜSIMUS Kas vanemapuhkust võib kasutada ka vanavanem?

Vanemapuhkuse saamise õigus on Eestis last kasvataval vanemal. Vanemapuhkust saab korraga kasutada üks vanem. Ühel ajal on võimalik mõlemal vanemal vanemapuhkust kasutada kuni 60 kalendripäeva ulatuses. Eesmärk on võimaldada vanematel samal ajal lapse eest hoolt kanda ja saada selleks vanemahüvitisega hüvitatud vaba aega.