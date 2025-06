Kolhoosi taastatud Pühajõe kirik on leidnud 35 aastat hiljem uue hingamise

Marju Kõivupuu on Pühajõe kiriku valinud raamatusse "101 Eesti pühapaika". Tuntud folklorist kirjutab Pühajõest rahvasuust kirja pandud mälestusi-kohalugusid, aga ka kiriku loost kui pühakoja taassünni kaunist näitest taasiseseisvunud Eestis. "Pühajõe kirik oma lihtsuses ja askeetlikus olekus mõjub maastikul koduselt ja turvaliselt," kirjeldab ta.

Pühajõe kiriku naabruses elav Tiit Salvan mäletab nii seda, kui pühakoda oli mahajäetud ja räämas, kui ka taastamisele järgnenud 1990. aastate alguse tippaegu. Praegu on ta Maarja koguduse juhatuses ja usub, et kirikul on uus tulemine.