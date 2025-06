TÕNIS ADRA Mõõdame liiklusrikkumisi, aga kas muutub ka käitumine?

Üheks keskseks takistuseks turvalisema liikluskeskkonna loomisel on taristu ise. Muu hulgas puudub Eesti maanteedel sageli võimalus ohutuks möödasõiduks. 2022. aastal sisekaitseakadeemias valminud Erlend Ansipi lõputöö "Ohutute möödasõitude sooritamise võimalused ületamata piirkiirust ning rikkumata liiklusseadust Tallinna-Tartu maantee lõigul" põhijäreldus on, et Tallinna-Tartu maanteel on möödasõitude sooritamine piirkiirust ületamata ja liiklusseadust rikkumata sageli võimatu. See tähendab, et juhid satuvad olukorda, kus ohutu möödasõit nõuab kas kiiruse ületamist või riskantseid manöövreid, mis suurendab liiklusõnnetuste juhtumise ohtu. Kuigi kõnealuse maantee puhul on 2+2suunaliste teelõikude ala laiendatud, on probleem sama ka enamikul teistel tihedama liiklusega maanteedel.