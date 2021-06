Geoloogiateenistuse vanemhüdrogeoloog Maile Polikarpus rääkis, et kaevud puuritakse gruppidena, igas grupis vähemalt kaks kaevu. Madalam mõõdab veetaset pinnakattes, sügavam ulatub lubjakividesse, kus on kaks põhjaveekihti. Suuremat huvi pakub neist ülemine, mis on tõenäoliselt kõige rohkem järvega seotud, ent oluline on teada veetaseme muutusi ka alumises kihis, kust enamiku piirkonna majapidamiste puurkaevud vee saavad.