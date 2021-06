"Siin saab tegelda aiapidamisega, kõrval on mets, seened ja marjad," räägib asula põliselanik Larissa. Ta on kogu oma elu siin elanud, nagu paljud teisedki kävalased.

Larissa töötab kohalikus kaupluses. Tema kolleeg Irina Petrova on samuti selle paiga ammune elanik. Kiindumus ning truudus oma elupaiga vastu on iseloomulik paljudele Käva elanikele. Enamikust neist said asula uued elanikud, kui 1990ndatel paljud majad, sealhulgas Ehitajate tänaval, endiste asukate poolt hüljati.