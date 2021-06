Jõhvi plaanib aukodanikele palga maksmist

"See on alati rõõm, kui sulle head tehakse ja kas või üks sent antakse," ütles 2012. aastal aukodaniku tiitli pälvinud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kaldur volikogu kavatsuse kohta määrata aukodanikele iga-aastane toetus.