Jõhvi vallaleht tahetakse kinni panna

Sellekohase eelnõu esitas reformierakondlasest volikogu liige Aivar Surva. Selle järgi lõpetatakse 1. juulist lehe väljaandmine ning selleks tänavu ette nähtud 15 000 eurot suunatakse Jõhvis praegu ehitatava staadioni inventari soetamiseks. "On ju näha, et see kipub propagandaleheks minema," rääkis Surva.