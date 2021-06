"Seiklusfest" näitab Ida-Virumaa parimaid seiklemisvõimalusi

Täiesti esmakordne on "Seiklusfesti" peakorraldaja Ingrid Kuligina originaalideel põhinev seiklusmess. Mess on viidud Ida-Virule kui seiklusmaale sobilikult meie erakordsele maastikule: näiteks Kiviõli hostel Everest tutvustab end ürituse kõrgeima tehismäe tipus. Nii on iga kontrollpunkt ühtlasi ka messiboks, kus Ida-Viru turismiklastri partnerid teevad oma parimaid pakkumisi ning panevad festivalil osalejad väljakutsuvaid ülesandeid lahendama.