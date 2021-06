Sven Grünberg on koos Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambliga taaselustanud kontserdilavade jaoks oma nelikümmend aastat tagasi ilmunud ja Nõukogude Liidu esimeseks elektroonilise muusika autoriplaadiks peetava albumi "Hingus". Lisaks sellele teetähis-teosele kõlab Narva Muuseumis nende esituses ka Grünbergi muusika filmidest "Hukkunud Alpinisti hotell", "Naksitrallid" ja "Klaabu".

5.-7. augustil Narvas muuseumis toimuv muusika- ja linnafestival Station Narva avalikustas esimese osa muusikaprogrammist. Festivalil esinevad lisaks Sven Grünbergile teiste seas Briti drum'n'bassi rajaja Roni Size koos Dynamite MC-ga, Islandi elektroonikatrio Vök, Tatari-Vene duo AIGEL, Vaiko Eplik ja Eliit. Uut albumit esitleb ka Narva bänd AveNue.

Station Narva muusikaprogramm leiab aset 6. ja 7. augustil Narva Muuseumi neljal laval ja Ro-Ro klubis. Kahel õhtul ja ööl saab mõlemas festivalipaigas kuulda nii rahvusvaheliselt tuntud tegijaid kui ka põnevaid Eesti, Venemaa ja Soome artiste.

Üks festivali nimekamaid esinejaid, globaalse klubimuusika pioneerist Bristoli produtsent Roni Size on veetnud veerandsada aastat erinevaid muusikastiile kokku põrgatades, nende uusi suundi visandades ja massidesse suunates. Tema kollektiivi Reprazenti Mercury auhinnaga pärjatud esikalbum "New Forms" (1997) lennutas drum'n'bassi põranda alt staadionidele ja MTV-sse. Station Narval astub koos Roni Size'iga üles ka algupärane Reprazenti liige Dynamite MC, kelle soololood kõlavad nii mõneski A-listi videomängus nagu "Need for Speed" ja "Crackdown 2".

Islandi atmosfäärilise elektropopi trio Vök saabub Narvasse oma kevadel ilmunud singli "Lost in the Weekend" tuules. Hiljuti ka tunamulluse Station Narva peaesineja Gus Gusiga koostööd teinud Vöki "nädalavahetusse kadumise" kõlapildi kaaslooja on Frank Oceani ja The xx-i lugude miksijana tuntud Grammy nominendist produtsent David Wrench.

Eesti popmuusika iseteadlik, terav ja poeetiline sümbol Vaiko Eplik saabub piirilinna, kaasas ettearvamatu valik oma paari tuhande loolisest loomingust ja supergrupp Eliit, kuhu kuuluvad lisaks Vaikole Sten Sheripov, Kostja Tsõbulevski ja Kallervo Karu.

Juba esimesel ehk 2018. aasta Station Narval esinenud Soome räppar View tuleb tagasi endisest veelgi enesekindlama ja viimistletuma grime'i, hiphopi ja dubstepi sulamiga. Venemaalt saabuvad tatarlannast laulja ja pooedi Aigel Gaisina ning Peterburi produtsendi Ilya Baramia elektroonilise hip-hopi duo AIGEL, kelle üha suuremat kõlapinda leidev sõnum on kantud peamiselt Gaisina läbielamistest, sealhulgas tema armastatu vangistusest. Idanaabritest on esinejate rivis ka Moskva meeleolukas avangard-jazz-punk-rock brigaad The RIG (Russian Improv Group) eesotsas saksofonisti Sergei Khramtsevichiga ning prantsuse sündipoppi ja technot Piiteri võtmes tõlgendav ühemehe-projekt Discours Synthétique.