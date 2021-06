Vallavanem Maris Toomel julgustas nõuetele vastavaid ja nende asutuste juhtimisest huvitatud inimesi kandideerima. Ta möönis, et viimastel aastatel toimunud sagedased võimuvahetused ja katsed vallaasutuste juhtimist politiseerida võivad osalt inimestelt võtta ära kandideerimise huvi, nagu on näidanud ka eelnevad väheste osalejatega konkursid. Samas kinnitas ta, et praegune värskelt moodustunud koalitsioon tahab vallaasutuste ametikohti ja kohalikku poliitikat lahus hoida. "Tahame leida nii raamatukogu kui spordikooli etteotsa võimalikult hea oma ala asjatundja," sõnas ta.