Lugeja võib öelda, et olete kõik üks paras punt ja ärge ennast õigustage. See arvamuslugu polegi mõeldud õigustamiseks, vaid selge ja ausa seisukoha toomiseks kõigile nendele, kellel ei ole Jõhvi ükskõik ja kes tahavad teada reaalset olukorda.

Viimase kolme-nelja kuu jooksul selgus lõplikult, et vallavanem ei huvitu Jõhvi asjadest: ei suuda ellu viia veel veebruaris vastu võetud eelarvet (enam-vähem kõik projektid seisavad, hanked venivad ja hiliste ettevalmistuste tõttu ainult kallinevad, näiteks Jõhvi põhikooli ehitushange kallines ligi 1 miljoni euro võrra, aga siin on ka eelmise valitsuse tegematust), vallavalitsus eesotsas juhtidega istub COVID-19 ettekäändel ligi pool aastat kodus n-ö kaugtööl ja juhid ei osale isegi virtuaalsetel kohtumistel ei ministeeriumidega ega teiste maakonna omavalitsustega. Samas on maakonnas otsustamisel olulised teemad ja rahajaotus seoses rohepöördega. Ja kus siin on end maakonnakeskuseks-pealinnaks tituleeriva Jõhvi mõjukas sõna, kindel seisukoht ka Jõhvi perspektiive-tulevikku arvestavalt?!

Selline olukord tekitas põhjuse, miks volikogu keskfraktsioon [kuhu ei kuulu ühtegi keskerakondlast -toim.] ja Reformierakonna fraktsioon alustasid konsultatsioone, kuidas edasi minna. Tulemuseks oli 11 allkirja ja umbusalduse algatamine (11 häält on vaja umbusalduse läbiviimiseks). Viimasel päeval enne volikogu istungit selgus, et Reformierakonna fraktsiooni liikmed Maris Toomel ja Aivar Surva, kes samuti panid umbusaldusavaldusele allkirjad, on Reformierakonna ja Keskerakonna juhtkonna heakskiidul otsustanud teha koalitsiooni [kevadel keskfraktsioonist välja astunud keskerakondlase] Martin Repinskiga ja fraktsiooni Jõhvi Eest esindaja Niina Neglasoniga.

See põhjustas olukorra, kus umbusaldus enam ei oleks toiminud. Tegutsesime ausalt ja avatult, st võtsime 9 allkirjaga avalduse tagasi. Kuna umbusalduse algatamiseks on vaja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt volikogu liikmete koguarvust neljandiku ehk 6 liikme allkirja, siis avaldus ei olnud kehtiv ja teatasime sellest volikogu istungi alguses. Samas võtsime tagasi eelnõud, mis olid seotud umbusaldustega ja uute juhtide määramisega, kuna need olid ühes "komplektis". Kõik selge ja loogiline. Siin võib märkida ka seda, et eelmisel aastal Jõhvi vallale saadetud rahandusministeeriumi järelevalveüksuse seisukoht tolleaegse volikogu esimehe Eduard Easti käitumise kohta, et kui umbusaldusavaldusel on vähem kui neljandik volikogu liikmete hääli, siis ei kuulu see arutamisele, on täiesti õige ja juriidiliselt korrektne.

Aga Niina Neglasoni ja Maris Toomelit see ei huvitanud, nemad kui ikka õiged "juristid" meditsiinilise ja haridusliku taustaga teadsid, et kõik on õige võimu saavutamise nimel. Pärast seda, kui tegutsev volikogu esimees Aleksei Naumkin kuulutas istungi lõppenuks, jäid nad koos oma liitlastega ruumi ja lasid hääletada Naumkinile umbusalduse avaldamise üle ning valida ennast vastavalt volikogu esimeheks ja vallavanemaks, kuigi vallavanem Jüri Konrad oli sellel päeval veel juriidilisesest seisukohast ametis.