Arthur Seppern; võimupöörajad keelasid Jõhvi hooldekeskuse aastapäeva pidamise

Plaanis oli tähistada hooldekodu vanima elaniku, 1. juulil 97aastaseks saanud Heli Orro sünnipäeva, kinkida toidukorvid kõikidele hooldekodu üle 90aastastele elanikele ning korraldada kontsert. Sihtasutuse nõukogu kinnitas eelarve, kava ja isegi külaliste nimekirja.

Pärast volikogu 17. juuni istungi ametlikku lõppu, kui olid laiali läinud pooled volikogu liikmed, jäid saali oma koosolekut pidama uue moodustatud koalitsiooni liikmed Reformierakonnast, Keskerakonnast ja valimisliidust Jõhvi Eest. Selle üldkoosoleku tulemusel, rikkudes räigelt kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (KOKS), umbusaldati volikogu esimeest, valiti uus vallavanem ja isegi kinnitati uus valitsus, mis mitte kuidagi ei saanud olla legitiimne. Tegutsedes põhimõttel, et meid on volikogus enamus ja enamus teeb, nagu õigeks peab ja tahab.

Selle asemel, et ära kuulata ülevaade hetkeolukorrast hooldekeskuses, hakati juhatuse liiget süüdistama juubeliürituse korraldamises koroonaajal, mis on uue nõukogu esimehe Teet Enoki arvates kuritegu. ARTHUR SEPPERN, Jõhvi volikogu liige (keskfraktsioon)

Kogu asja mõte seisneb selles, et las nüüd opositsioon kaebab võimupöörde kohtusse. Kohus ei jõua lahendada vaidlust, enne kui uued valimised on juba toimunud, ja siis see ei ole enam aktuaalne.

Võimupöörajad alustasid ka kohe oma "repressioone". Kõigepealt oli vaja lahti saada spordikooli direktori kohusetäitjast Jevgeni Fedorenkost, edasi on järjekorras tema asetäitja, kui see ei lähe üle nende leeri ega osale valimistel koos nendega. Kiiresti otsustati leida oma inimene raamatukogusse ja kuulutati direktori leidmiseks välja konkurss. Järjekorras on nüüd ka hooldekeskuse juhatuse liikme väljavahetamine oma inimese vastu ja ka päevakeskuse direktori väljavahetamine. Selleks kutsuti põhimäärust rikkudes tagasi Jõhvi hooldekeskuse sihtasutuse nõukogu liikmed, keda isegi sellest enne ei informeeritud.

Aukodanik Priidik Kippar, nõukogu liige, luges sellest, et ta visati nõukogust välja, ajalehest. Sihtasutuse nõukogu esimees Allan Mänd esitas selle tegevuse peale vaide. Sihtasutuse põhimääruse järgi valitakse nõukogu viieks aastaks ja tagasi saab kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel ning nende nõusolekul.

Kohe saadeti Jõhvi hooldekeskuse sihtasutuse juhatuse liikmele asjakohane kiri, et viivitamatult vahetada ka registris nõukogu liikmed välja. Seejärel kutsuti kokku erakorraline uue nõukogu koosolek ja kutsuti välja juhatuse liige, kes oli juba sellel ajal puhkusel. Päevakorras oli esimehe valimine ja juhatuse liikme ülevaade hooldekodust.

Järgnes käsk hommepäev peatada puhkus ja tulla tööle, et esitada uuele kontrolörile Messurme Pissarevale kõik kontrollimiseks vajalikud dokumendid. Võimupöörajatel on läinud nii kiireks, sest valimised on juba ukse ees, aga valijate poolehoidu on ilmselt vähevõitu ja see teeb närviliseks.

Arthur Sepperni väljavahetamine on põhimõtteline küsimus, sest ta on keskfraktsiooni esimees volikogus ja tema rajalt maha võtmine on enne valimisi konkurentide jaoks väga tähtis. Erinevalt eelmisest juhatuse liikmest Messurme Pissarevast, kes kuuekuulise kompensatsiooniga töölt lahkus*, ei ole Seppernil plaanis vanurite rahakoti kallale minna ja vajaduse korral on ta valmis ise ära minema, nagu ta lahkus ka Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori kohalt. Väga kahju, et räpane poliitika rikkus ära vanuritele ja töötajatele mõeldud juubeliürituse. Väga kahju, et ei lastud sisehoovi lõpuni ära sisustada. Väga kahju, et järjekordsetele võimupöörajatele ei lähe korda vanurite heaolu Jõhvis.

Jõhvi hooldekeskuse areng on olnud vaevaline, aga silmaga nähtav ja edukas. Õnnitlen hooldekeskuse peret, endisi ja praegusi maja töötajaid selle aastapäeva puhul ning vabandan kõikide kutsutud külaliste ees ürituse ärajäämise pärast!