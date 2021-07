Lisaks ei nähta mõtet vaktsineerida, kuna usutakse, et piirangute ja ettevaatusabinõude järgimine kaitseb koroonasse nakatumise eest piisavalt hästi, ning COVID-19 ei peeta raskeks haiguseks. Usutakse ka, et kui teised ümberringi end vaktsineerivad, siis on nemadki kaitstud.

Uuringus küsiti, mis veenaks intervjueeritavaid end vaktsineerima. "Selgelt tuli välja, et oodatakse perearstilt konkreetset soovitust. Soovitakse, et viidaks läbi vaktsineerimiseelne tervisekontroll ja et pärast süsti saamist patsienti ka pikemalt jälgitaks. Oluliseks peetakse ka juba vaktsineeritute positiivset eeskuju ning et vaktsineeritutel on piirangute ajal võimalik kohtuda pereliikmete ja sõpradega," ütles uuringu läbiviija, OÜ Visiit Primo uurimisgrupi juht Jelena Rootamm-Valter.