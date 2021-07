Opositsiooni jäänud Jõhvi hooldekeskuse juht lasti lahti

Võimupöörde järel ametisse nimetatud uue nõukogu liige Messurme Pissareva ütles, et nõukogu otsustas Sepperni tagasi kutsuda põhjendusel, et hoonel on siiani ehitamata avariiväljapääs, mille jaoks vald eraldas 33 600 eurot ning viis eelmise aasta lõpus läbi ka hanke.

"Me ei saanudki teada, miks need tööd on siiani tegemata, kuigi raha on eraldatud ja hange läbi viidud," sõnas Pissareva.