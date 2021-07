"Aasta aega pole koroona pärast kontsertidel käinud, seega ikka päris hea tunne on," sõnas Tallinnast Kauksisse tulnud Hans festivali alguses reede õhtul ning kiitis ka kohta. "Siin on päris hubane, õhkkond väga mõnus ja puude varjus pole ka eriti palav. Senimaani on kõik päris vahva."

Üks festivali korraldajatest Ivar Murd ütles, et eelmisel aastal pärast koroonaviiruse algust tundus päris apokalüptiline massiivse aherainemäe nõlval festivali pidada. "Sellel aastal tahtsime rannas teha selle mõttega, et oleks võimalikult tšill ja mõnus ning pakkuda inimestele lohutust pärast seda pingutust, mida me kõik oleme viimase aasta jooksul teinud," rääkis ta ja lisas, et kuna kohavalik oli väga õnnestunud, siis võib-olla korraldatakse "Mägede hääle" festivali Kauksi rannas ka tulevikus.