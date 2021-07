Millisel moel hüvitatakse poliitilise otsusena kvootide kauplemissüsteemi karmistamisega kaasnev laastav kahju Ida-Virumaale? Eelmise kauplemissüsteemi tagajärjel kadus Ida-Virumaal põlevkivitööstuses mõne aastaga kolm tuhat Eesti keskmisest kõrgema palgaga töökohta, lisaks vähemalt teist sama palju kaudseid töökohti. Maakonna tööpuuduse tase on ülekaalukalt riigi suurim.

Kõrge kvalifikatsiooniga tööjõu olemasolu on teisalt ka lisaargument uute investeeringute regiooni saamiseks, eriti olukorras, kus järjest rohkem räägitakse just (kvalifitseeritud) tööjõu puudusest. Õiglase ülemineku fondist rahastatavad meetmed uute tööstusinvesteeringute ja seeläbi töökohtade piirkonda loomiseks on täna peamine instrument selle potentsiaali rakendamiseks.