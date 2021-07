Sutsubuss tõmbas Sillamäel vaktsineerimise surnud punktist liikuma

Viljandi haigla oli kohandanud oma radioloogiabussi niinimetatud sutsubussiks, mis alustas Sillamäelt üleriigilist vaktsineerimistuuri. Sillamäe linn on olnud vaktsineerimises Eestis üks suuremaid mahajääjaid. Kui Eestis keskmiselt on vähemalt ühe süsti saanud juba ligemale pooled elanikud, siis Sillamäel vaid iga neljas.

Süsti oli keeruline saada

Bussi juures selgus, et üheks põhjuseks on olnud, et inimestel, kes oleksid tahtnud end vaktsineerida, on olnud seda üsna ebamugav teha. "Varem tulnuks vaktsineerimiseks sõita Narva või Kohtla-Järvele, aga sellise palavusega ei taha ju sõita," ütles Jelena Tihhonravova, kes sai bussis Pfizeri vaktsiinisüsti.

Ta rääkis, et tuli vaktsineerima, kuna tal on küllaltki suur suhtlusringkond. "Ma ei taha ise neist nakatuda ja samas, kui olen vaktsineeritud, kaitsen ka neid," ütles ta, märkides, et on küll ise seni koroonaga nakatumisest pääsenud, kuid ta lapsed on peredega selle haiguse läbi põdenud.

Vaktsineeritute osakaal elanike arvust * 1. Toila 46,8 % 2. Alutaguse 42,8 % 3. Lüganuse 39,5 % 4. Jõhvi 37,4 % 5. Narva-Jõesuu 32,4 % 6. Kohtla-Järve 29,6 % 7. Narva 27,3 % 8. Sillamäe 25,8 % Ida-Virumaa keskmine: 30,8 % Eesti keskmine: 44,4 % * Vähemalt ühe vaktsiinisüsti saanud

Tihhonravova sõnul on Sillamäel vaktsineerimise vajalikkuse üle käinud tulised vaidlused, kuid suurem osa tema tuttavatest on lasknud endale nüüdseks süsti ära teha.

Viktor Iljin rääkis, et põdes talvel koos naisega koroonaviiruse päris rängalt läbi ja teist korda seda enam kogeda ei tahaks. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ühekordse doosiga Jansseni vaktsiini eelistanud Viktor Iljin rääkis, et põdes koos naisega talvel juba korra koroona päris rängalt läbi ja teist korda seda enam kogeda ei tahaks. "Mul valutas kurk hirmsasti. Köhisin nii kõvasti, et kogu rindkere oli valus. Naine põdes veel raskemalt, ta liikus tükk aega väga vaevaliselt," rääkis ta, märkides, et tuli vaktsineerima ka seetõttu, et see teeb reisimise lihtsamaks.

Sillamäel jagas bussi juures inimestele selgitusi ka üks vaktsineerimiskomisjoni juhte doktor Arkadi Popov. Tema sõnul tulebki vaktsineerimise hoogustamiseks muuta see inimestele võimalikult mugavaks ja lihtsamini kättesaadavaks.

Viis minutit jahedust pealekauba

Ratastel vaktsineerimiskabinetina kasutatakse Viljandi haigla radioloogiabussi, milles on tagatud pidev elektriga varustatus. Vaktsineerimismeeskonda kuulub kaks Viljandi haigla vaktsineerimisõde ja autojuht. Sillamäel olid vabatahtlikena abiks ka Tallinna tervishoiukõrgkooli Kohtla-Järve üksuse inimesed.

Mitmed bussist välja tulnud inimesed kiitsid, et konditsioneeriga bussi oli suveleitsakust astuda väga mõnus. Seega vaktsiinisüsti lisaboonuseks on ka viis minutit jahedust.