"Imeline õhtu! Tuleb välja, et meie linnas on inimesi!" naljatles kohtlajärvelanna Tatjana.

"Ma ei teadnudki, et siin säärane suurepärane koht on," lisas Galina.

"Mul on väga hea meel, et inimesed meid kuulama tulid. Olen siin pargis varemgi jalutanud ning alati teadnud, et siin nii tore on. Kuid see, milliseks muutis pargi sel õhtul kultuurikeskuse loominguline meeskond, tekitas siirast vaimustust. Olen kindel, et paljud avastasid selle pargi tol õhtul endale sootuks uuest küljest."