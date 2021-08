Lüganuse vallavanem Andrea Eiche ütles, et põlenud hoone kaks korterit said kustutustööde käigus küll kahjustada, kuid inimesed saavad seal edasi elada. Lisaks hukkunud mehe korterile hävis tules veel üks korter. Selle elanikule on vald leidnud ajutise elamispinna.