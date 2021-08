Jõhvi kaitseväelane esitas teenistusest hoidumise põhjenduseks võltsitud koroonatõendi

Eelmise aasta detsembrist Jõhvi sõjaväelinnakus asuva 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii ajateenija lubati tänavu kevadel kolmeks päevaks koju. 2. mail, kui ta pidi väeossa naasma, võttis ta ühendust sõjaväelinnaku korrapidaja ja kompaniiülemaga ning teatas, et on haigestunud. Kompaniiülem andis reamehele suunise, et ilmtingimata pole tarvis õigeks ajaks kohale jõuda, kui ta tõesti haige on, ning edasised juhised annab talle telefonitsi sõjaväelinnaku meditsiinikeskus. Ajateenija lubas võtta väeosa meedikutega ühendust ning tegutseda nende juhiste järgi, ent siis polnud tast enam kippu ega kõppu.