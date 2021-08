Kristi Klaas: paneme Euroopa kliimapaketi enda kasuks tööle

Euroopa Komisjoni kliima- ja energeetikapaketi eesmärk on tagada, et aastaks 2030 on Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heide 55% väiksem kui aastal 1990. Samas sillutab see teed, et Euroopa Liit saavutab 2050. aastaks kliimaneutraalsuse.

Loomulikult tekitavad muudatused küsimusi ja isegi hirme. Seejuures tuleb aga esmalt aru saada, et pakett, mille komisjon hiljuti välja käis, on ettepanek, mille üle liikmesriigid alles läbirääkimisi pidama asuvad. Eestis arutame paketti järgnevatel kuudel erisuguste huvirühmade ja ministeeriumidega. Kindlasti rõhutame oma murekohti Euroopas ees seisvatel läbirääkimistel.

Kliimapoliitika abil saame oma elu tulevikus palju paremaks muuta.

Samas ei tohi me unustada, et komisjoni pakutud pakett on raamistik kogu Euroopale. Iga riik peab siia oma tugevused ja võimalused ise juurde leidma.

Eestis on kliimaprobleemid üha enam teadvustunud. Kliimadiskussioonis osalevad aktiivselt kõik osapooled. Arutelud on toimunud poliitilisel tasemel, ametkondade vahel, ettevõtete ja huvigruppide kaasabil ning kohalikel tasemetel − kodanikeni välja.

Suur osa senisest kliimadiskussioonist on Eestis keerelnud peamiselt energeetika ümber. Arvestades, et ajalooliselt on just energeetika andnud kõige suurema osa meie kasvuhoonegaaside heitest, on see ka täiesti mõistetav.

Samas on tähtis tunnistada, et energeetika osas on Eestis asjad juba pikka aega rohepöörde suunas liikunud. Seda tõestavad näiteks meie taastuvenergeetika kasvav osakaal, õiglase ülemineku kaasav planeerimine, eesolevad rahvusvahelised tuuleenergia projektid, viimaste aastate tihe fookus vesinikule, rahvusvaheliselt tuntud energia nutivõrk ja ka Eesti Energia hiljutine süsinikuneutraalsuse plaan.

Uue kliima- ja energeetikapaketi valguses on siiski viimane aeg mõelda kliimaneutraalsuse saavutamise teemale laiemalt. Võimalusi rohepöördeks on tõesti kõikides valdkondades, alates majandust üleval hoidvatest suurtest sektoritest kuni väikeste kohalike kodanikualgatusteni.

On rõõmustav, et kohalikud omavalitsused on mõtlemas üha rohelisemalt. Keskkonnainvesteeringute keskuses avatud kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavade toetus on osutunud väga populaarseks ning kliima teemad on ka laiemalt kohalikele omavalitsustele aina olulisemad. Panustatakse nii linnade ja valdade rohestamisse kui ka tehnoloogiate arendusse.

Üheks eeskujulikuks näiteks on Tartu linn, kus on seatud ambitsioonikas kliimaneutraalsuse eesmärk, katsetatud mitmesuguseid transpordilahendusi, nagu näiteks rattarent ja nn autovabaduse puiestee, ning tehtud haljastuse suurendamiseks uusarendustele krundi roheväärtuse indeks.

Häid näiteid on aga veel: Viimsis katsetatav UrbanStormi projekt, kus luuakse looduspõhiste lahenduste abil kaitset üleujutuste vastu, Tallinnas loodav putukavälja projekt, Lääne-Harju valla rohevalla kontseptsioon.

Ei tohi unustada, et oluliseks panuseks on ka valdades tegevused, mis ei ole eraldi suured projektid, vaid käivad valdade arenguga kaasas. Näiteks LED-tänavavalgustusele üleminek, katlamajade ja küttetorustike rekonstrueerimine, valla hoonete energiatõhusus, kergliiklusteede arendamine jne.