Mees, kes ehitas Ida-Virumaale 21. sajandi haigla

Tarmo Bakleril on Ida-Viru keskhaiglas töötatud aastate jooksul ette näidata mitmeid uusi ja renoveeritud haiglahooneid. Rahul on ta ka sellega, et uus arstide põlvkond on kogenutelt haigla juhtimise üle võtnud. FOTO: Matti Kamara (Pohjarannik)

18 aastat Ida-Viru keskhaiglat juhtinud Tarmo Bakleri käe all on kerkinud mitmeid uusi haiglakorpuseid ning renoveeritud hooneid, toodud uusi arste Tallinnast ja Tartust ning ka Venemaalt, Ukrainast ja Moldovast. Kriisiajal oli kiirelt tarvis üles ehitada koroonaosakond ning haigla töö oluliselt ümber korraldada. Bakler ütleb Põhjarannikule vahetult enne Ida-Tallinna keskhaigla juhi kohale minekut antud intervjuus, et töö siinses haiglas oli ja on piisavalt vaimukas, et võinuks seda edasi teha. "Kuid selliseid kutseid tehakse ehk paar korda elus," põhjendab ta töökoha vahetamist.