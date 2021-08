"Üritus õnnestus," on festivali direktor Vladimir Võssotski rahul. "Oleme oma festivali korraldanud eri aastaaegadel, kuid nüüd toimus see juba teist aastat järjest augustis ning minu meelest ongi see selleks kõige sobivam aeg."

Sillamäelastele ja linna külalistele esinesid Mihhail Nikitini džässiprojekt M-Group, telesaates "Rahvas laulab" osalenud Sillamäe ansambel Band 5, Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli vilistlaste ansambel Tiit Joamets Bänd ja Sillamäe muusikakooli džässansambel. Muu hulgas kõlas rohkelt noorte muusikute ja heliloojate endi loodud originaalteoseid.

Võssotski tuletas meelde, et nende festivali põhiülesanne ongi algajatele muusikutele suurel laval esinemise kogemust pakkuda. Tal on hea meel, et tänavusel festivalil osalenud muusikud näitasid head professionaalset taset.

Festivali lõpetas karismaatilise basskitarristi ja laulja James Wertsi ning Eesti tippmuusikute ühisprojekt. Spetsiaalselt festivali "Jazz Time 2021" jaoks olid muusikud kokku pannud ainulaadse programmi.

James Werts astus Sillamäel üles ka ligi viis aastat tagasi ning rõõmustas nüüd järjekordse võimaluse üle esineda taas värskete meretuulte linna elanikele. Lisaks inglise keelele püüdis ta publikuga suhelda ka vene ja eesti keeles ning märkis, et ehkki ta on pärit Los Angelesest, on ta elanud juba mitu aastat Eestis ning Eestist on saanud tema kodu.