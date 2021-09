Ringmajandus ei ole raketiteadus

Uued sõnad ja teadmatus nende täpsest tähendusest tekitavad tunde, nagu oleks vanamoodi elamine olnud vale ning kõik peab muutuma. Segadus on õigustatud.

Ometi on Ida-Virumaa Kiviõlist Vasknarvani ja Narva-Jõesuust Rannapungerjani täis näiteid ehedast ringmajandusest. Sellest annab aimu sinise universaalkerega VW Passati juht, kelle auto väsinud, aga tublit mootorit naabrimees igal suvel garaažis koduõlle eest putitab. Sellessamas garaažis, kus aastatega kulunud klaaspurgid moosikeetmise hooaega ootavad, on ringmajanduse põhiväärtused kõige ehedamal kujul esindatud. Mis sest, et seda keegi ringmajandamiseks pole nimetanud.

Asjad, mis kestavad mitu põlve, mida saab parandada, ja oskused selleks on veel mõnel pool au sees ning säilinud. Ja nüüd on sellest arenemas täiesti uus majandusharu.

Kiirtee ebapopulaarsete sekka

Miks siis ringmajandus jututeemana nii ärritav on? Esiteks seepärast, et ringmajanduse mõiste jõudis meie teadvusesse esiotsa hoopis jäätmete kaudu.

Kuidas Ida-Virumaal rohemajandust arendada? Cleantech Estonia ja Eestimaa Looduse Fond koostöös DD StratLabiga on koostamas Ida-Viru roheplaani rohemajanduse osa, mis valmib 2022. aasta esimeses pooles. Erinevate sektorite esindajad − ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, kodanikuühendused, riigiametnikud ning hulk ringmajanduse eksperte − hakkavad käesoleva aasta septembrist üheskoos välja töötama suurima potentsiaaliga ringmajanduse lahendusi Ida-Virumaale. Roheplaani rohemajanduse osa valmib maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme ning Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu toel. Loo autor Kadi Kenk on üks Ida-Virumaa ringmajanduse lahenduste väljatöötamist nõustavatest ja toetavatest ekspertidest.

Jäätmetega on alatasa mingi häda. Küll on meil neid liiga palju, küll risustab see meie loodust ja keegi ei tea täpselt, kas hapukoorepakki peab pesema või mitte.

Kui ka iga pakend jõuab kohusetundlike kodanike käe läbi pakendikonteinerisse ja kõik muud jäätmeliigid samuti oma kohale, siis jahutab inimeste pingutusi ebaselgus, kas kõiki neid ka eraldi töödeldakse või lõpetavad nad ikka prügimäel või põletusahjus. Ajab hinge täis küll.

Teine ja ehk veelgi põhimõttelisem põhjus on see, et ringmajanduses on kõige tähtsam jäätmeid vähendada. Neid on vähem, kui me tarbime vähem asju. Sõna "vähe" ei innusta kujutlema paremat tulevikku. Vastupidi, see loob hirmu, nagu me liiguksime oma arengus mitu aastakümmet tagasi.

Ettevõtja kohkub mõttest, kust tuleb tema tulu, kui ta enam oma tooteid müüa ei saa, ning kohalikud omavalitsused muretsevad töökohtade ja kogukonna elu jätkumise pärast.

Kõik pole nii hirmus, kui esialgu tundub

Ida-Virumaal, nagu mujalgi Eestis, ei ole jäätmete liigiti kogumisega veel eriti head lood. Biojäätmeid ei saa liigiti ära anda ning kogukondlikud kompostimise algatused pole veel populaarseks saanud. Korraldatud jäätmevedu võimaldab vaid väheste jäätmeliikide äraandmist.