Narva muuseum kutsub teed jooma

Sügis on ühteaegu nii jaheduse kui ka hubasuse aeg. Kõigile seostub see ühiselt veedetud südamlike hetkedega, mille jooksul võetakse aega omavahelisteks vestlusteks ning nauditakse tassikest aromaatset teed. Seetõttu ongi Narva muuseumi uus näitus pühendatud kõigi põlvkondade lemmikjoogile.

Kuigi tee on tänapäeval üks populaarsemaid ja harjumuspärasemaid jooke, pole see sugugi alati nii olnud. Eestisse jõudis tee esimest korda 17. sajandil. Tol ajal omistati teele raviomadusi, mistõttu kasutati seda sageli ravimina. See on ka põhjuseks, miks teed pikka aega apteekides müüdi.