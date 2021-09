Kalmistu prügistaja sai 800 eurot trahvi

"Nad kutsusid selle inimese kohale, esitasid talle tõendid ja määrasid talle 800 eurot trahvi − see on seadusega lubatud maksimumsumma," ütles Kohtla-Järve linnavalitsuse korrakaitseametnik Timofei Korepov.

Tema sõnul on alust arvata, et tegemist pole üksikjuhtumiga.

"Seetõttu oleme sunnitud senisest sagedamini prügivedu tellima ja koristama, kuna prügi jäetakse ka konteinerite kõrvale. Suvel püüdsime prügistajaid otse teolt tabada, ent see on keeruline, kuna hilja õhtul kalmistul töötajaid ei ole. Linna paigaldatud videokaamerad olid siin varem küll, kuid need läksid rivist välja. Pidime ise uued ostma ja üles panema."