Klaaslae põhjusi tasub otsida koolisüsteemist, mis eestlased ja venelased lahus hoiab

Seinad tuleb maha tõmmata

Kallas ei eita, et venelaste seas on edulugusid. "Aga need on erandid, kes on suutnud ennast süsteemist läbi suruda. Näiteks Vladislav räägib ülihästi eesti keelt ja on eestlastega kontaktis. Nii tekivad suhted, mida on tööturul vaja."

Kas võtta tööle Valdo või Dima?

Kristina Kallas, politoloog, Tartu ülikooli õppejõud:

"Toon oma loengutes näite, et kui minul eesti tööandjana on tööintervjuul Dima ja Valdo − mõlemad on lõpetanud Tartu ülikoolis majanduse ja on Eesti kodanikud −, siis ma võtan tööle Valdo. Sest mul on kindlustunne, et saame teineteisest aru.

Näiteks arutan tööintervjuu ajal mingit meeskonnaga seotud küsimust, viskan mingi nalja Oskar Lutsu "Kevadega" seoses ja Valdo saab kohe aru, millest ma räägin, hüppab teemasse sisse.

Ja Dima ei saa aru, millest jutt käib. Ta saab aru eesti keelest, aga mitte kultuurikontekstist ja sellest, mida tööandja tegelikult tahab tema käest saada. Tekib tunne, et tööintervjuul on mingi välismaalne, kes on eesti keele ära õppinud, aga ta on ikkagi võõras.

Siit tekib arvamus, et Dimat diskrimineeriti, sest tema CV on samasugune. Aga see ei ole diskrimineerimine, see on usalduse küsimus. Ma tööandjana minimeerin oma riske ja kultuur mängib siin paratamatult oma rolli."