Noortebändid võistlevad tänavu Tammikus

Viimastel aastatel Kohtla-Nõmme rahvamajas läbi viidud maakondlik noortebändide festival kolib üle Tammiku rahvamajja. Festivali koordinaator Jüri Link on rõõmus, et koroonapiirangute tõttu tekkinud aastase pausi järel on muusikutel taas võimalus kokku saada ja oma edusamme laval tutvustada.