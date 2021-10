Aasta õppija vahetas kontoritöö pintsli ja pahtlilabida vastu

Kaire sai aru, et endise töö juurde kinnisvarahaldurina ta naasta ei suuda. Töötukassa abil võttis ta aasta tervenemiseks ja järelemõtlemiseks ning kaalus mitmesuguseid tööpakkumisi. Ükski ei tundunud õige. Siis sündis otsus hakata ettevõtjaks. Kaire lõi abikaasaga perefirma, mis remondib kortereid, et need siis müüa või rendile anda.