Jõhvis paiknevat vanglateenistust asub juhtima sotsiaalministeeriumi tippametnik

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on Rait Kuusel vanglateenistuse juhtimiseks tugev vundament: ta on töötanud vangladirektorina ning saanud kogemusi mitmel ametikohal justiits- ja sotsiaalvaldkonnas, samuti on ta ASi Eesti Vanglatööstus nõukogu liige.