Heidi Uustalust saab haridusministeeriumi tippametnik

Heidi Uustalu, kes on viimased peaaegu kaks aastat töötanud haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" arendusjuhina, näeb ministeeriumis võimalust midagi uut proovida.

"Meie ettevõtlikud koolid on ministeeriumile hea kasvulava," tõdes Uustalu. Ta viitas endisele Järve kooli direktorile Anne Endjärvele, kes asus kevadel tööle ministeeriumi peaeksperdina muukeelse ja kaasava hariduse osakonnas, mille tähelepanu all on muukeelne õppija.