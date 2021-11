Ida-Virumaa solistide ja ansamblite päeva lemmik oli Hannes Konsa

"Eks suuremates koosseisudes ole raskem, et kõik osalejad oleks koroonatõendiga," ütles ürituse pikaaegne korraldaja ja hing Heli Vähk. Nii oli seekord rivis vaid viis osalejat. Samas tavalise kahe laulu asemel oli nüüd võimalik ennast proovile panna kolmega. Nagu tavaks, on üritusel igal aastal mingi teema, mis seab reeglid ühe laulu valikuks. "Tuntud artist Reet Linna, kes on ka paljude laulusõnade autor, mida avalikkus tihti ei tea, pani osalejad kodutööd tegema. See ongi eesmärk, et osavõtjad igal aastal mõnesse teemasse põhjalikumalt süveneksid," rääkis Heli Vähk.