Toila vallas tõuseb vee hind

Aprillis, kui Toila valla vee-ettevõtja AS Vekanor (varem AS Toila V.V.) Kohtla-Nõmme alevi ning Roodu, Kohtla, Vitsiku, Kukruse, Kabelimetsa ja Saka küla veemajanduse üle võttis, jäid seal esialgu kehtima vanad hinnad. Et need olid odavamad kui Toila ja Voka alevikus (vesi oli Vokas küll veel natuke odavam), toobki hindade ühtlustamine endistele Järve Biopuhastuse klientidele kokkuvõttes kõige suurema hinnatõusu: vee kuupmeetri hinnale tuleb rohkem kui pool juurde ning kuupmeetri heitvee puhastamise hind kasvab kahekordseks.