25 volikogu liikmest hääletas Keskerakonna kandidaadi Tiit Lillemetsa poolt 16 saadikut. Sotsilaaldemokraat Eduard Odinets sai vaid 9 häält.

Kõigest kümme päeva tagasi sõlmisid sotsid, Reformierakond ja valimisliidud Restart Kohtla-Järve ning Progress koalitsioonileppe, mille kohaselt pidi volikogu esimeheks saama sotside kandidaat Eduard Odinets.

Äsjane volikogu esimehe valimine näitas, et neli selle liidu liiget olid juba poolt vahetanud. See tähendab, et koalitsioonleping, millele panid oma allkirjad Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond), Vitali Borodin (Reformierakond), Janek Pahka (valimisliit Restart Kohtla-Järve) ja Maria Merkulova (valimisliit Progress), on juba kümme päeva pärast selle loomist, lagunenud.

Valimisliidust Restart Kohtla-Järve volikogusse valitud Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et koalitsioonilepingut murdsid Reforrmierakonna ja valimisliidu Progress neli saadikut.

Tema sõnul on uus jõudude vahekord volikogus selline, et sotsiaaldemokraadid ja Restart Kohtla-Järve on 9 kohaga opositsioonis ja uuel võimuliidul, kuhu kuuluvad Keskerakond, Reformierakond ja Ossipenkoga seotud valimisliit Progress, on kokku 16 häält.

Kohtla-Järve volikogu koosseis Keskerakond - 12 kohta Sotsiaaldemokraatlik Erakond - 5 kohta Valimisliit Restart Kohtla-Järve - 4 kohta Reformierakond - 2 kohta Valimisliit Progress - 2 kohta

Reformierakonna Kohtla-Järve osakonna juht Vitali Borodin ütles, et koalitsioon lagunes sisuliselt nädalavahetusel, kui valimisliit Progress võttis oma allkirja leppelt tagasi. "Nad põhjendasid seda sellega, et neile ei sobinud valimisliidu Restart Kohtla-Järve poolt esitatud linnaea kandidaat Viktor Andrejev," ütles Borodin ja andis mõista, et sellises olukorras pidas ka Reformierakond õigemaks toetada volikogu esimehe valimistel Keskerakonna kandidaati.

Valimisliidu Progress poolt koalitsioonileppele allkirja pannud volikogu liige Maria Merkulova, kes on Nikolai Ossipenko firma N&V juhatuse liige, keeldus toimunu kommenteerimisest.

Valimisliit Progress on tihedalt seotud Ossipenkoga, kolmandik kandidaatidest olid tema firmade töötajad. Sellele liidule tegid tugevat kampaaniat ka N&Vle kuuluvad infokanalid.

Uus koalitsioon võttis endale ka mõlemad volikogu aseesimeeste kohad. Arne Berendsen Keskerakonnast sai 15 ja Maria Merkulova valimisliidust Progress 13 häält.

Kohtla-Järve volikogu valimistel parimana 614 häält saanud Eduard Odinetsi poolt hääletas 12 saadikut, millest ei piisanud ka volikogu aseesimeheks saamiseks.

Tiit Lillemets on seni töötanud Kohtla-Järve linnapea abina Ahtme ja Oru linnaosades. Ta on tuntud kommunaalärimehe ja Jõhvi munitsipaalpoliitiku Nikolai Ossipenko kasupoeg.