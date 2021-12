18 aastat tegutsenud fond on võtnud eesmärgiks toetada noori muusikuid nende muusikaliste oskuste arendamisel. Eriti pööratakse tähelepanu väljaspool suuri linnu elavatele noortele talentidele. "Tallinnas-Tartus on lihtne märgatud saada, aga palju andekaid ja töötahtelisi noori sirgub üle Eesti ning just nende varajane märkamine ja toetamine on üks meie fondi eesmärke," ütles Pille Lill.