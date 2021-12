Toomas ja Inga Lunge toovad Saka mõisa pühade maagiat

Laulev näitleja Inga Lunge võtab koos muusikust abikaasa Toomasega aasta lõpus aja maha, et nautida koos kuulajatega kargeid talveõhtuid. Lunged on kokku pannud kordumatu kava, kus lisaks omaloomingule kõlavad Eesti ja välismaa autorite kaunid palad.

"Langeb lund, kaminas praksub tuli, on mõnus ja soe. Iga inimese selja taga seisab ingel, kes püüab muremõtteid eemale peletada, aidata, olla just siin ja praegu," kirjeldavad nad maagilist õhkkonda, mida püüavad oma talviste kontsertidega luua.

Lunged loodavad oma kavaga anda edasi soojust ja jõudu, et inimesed oskaksid hinnata seda head, mis neil olemas on.

Kaunid kontserdid Saka mõisas on selle omaniku Tõnis Kaasiku suur soov. Mõisakompleksi tervikuna taastamine ja baltisakslastele pühendatud mälestusmärgi rajamine tõid talle mõne aasta eest kultuurisõbra tiitli. "Minu missioon on suurem kui turismimõisa pidamine. Tahaks, et Saka mõis oleks ka kultuurikeskus."