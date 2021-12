Garantiisid võib anda vaid jumal, meil on ainult kokkulepped. Poliitikas võib harva milleski täiesti kindel olla, seepärast ma ei ütle, et tulemus mind üllatab. Jah, mõnes mõttes olen ma pettunud, sest ootused olid kõrgemad, kuid üllatusena see ei tulnud.