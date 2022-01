Slaavi koolis mängiti "Sipsikut"

"Tahaksin sellistel festivalidel sagedamini käia," ütles žüriisse kuulunud Lauri Laanemäe. "Ma ei saanud näitlejaile hinnanguid anda − nad kõik olid väga siirad. Eriti hea meel on mul aga selle üle, et Sipsiku juubeli tähistamine just siit piirkonnast alguse sai, kuna ma ise elan siinsamas Toilas ja minu partner Meelis Peet on pärit Mäetaguselt."