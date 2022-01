Vene teater toob Narva kaks uut näidendit

"Mind kui lavastajat võlus "Delhi tantsu" väga ilus ja elegantne mänguline struktuur, kus kõik on kogu aeg muutumises, näitlejate omavaheline dünaamika on pidevas arengus, transformatsioonis. Seda näidendit on erakordselt huvitav mängida ning ma olen veendunud, et sellest kujuneb lavastus, mida ka vaatajal on väga huvitav jälgida ja mis läbi terve etenduse hoiab publiku tähelepanu erksana," rääkis Vene teatri kunstiline juht Filipp Loss.