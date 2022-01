Utria dessandi mälestusretkel osales välisvõistkondi rohkem kui Eesti omi

Eesti võistlustele saabunud välismaalaste tase on erinev. "Need, kes esimest korda tulevad, ei ole tavaliselt väga kõvad, aga on ka väga vihaseid ja tugevaid vastaseid olnud, kes on meie võistlusi võitnud, näiteks taanlased ja soomlased," rääkis leitnant Kabel, kes tänavu polnud mitte rajal, vaid üks korraldajatest.